Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Анастасия Павлюченкова: неделя тренировок со мной далась Севастовой нелегко

Анастасия Павлюченкова: неделя тренировок со мной далась Севастовой нелегко
Теннис / Australian Open 2021 0
Аудио-версия:

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала забавный видеоролик на своей странице в «Инстаграме». Спортсменка показала тренировку представительницы Латвии Анастасии Севастовой, которая сначала бросает ракетку на корт, а после усмешки со стороны Павлюченковой бьёт мячом в её сторону.

«Неделя тренировок со мной далась Анастасии Севастовой нелегко», — подписала видео Павлюченкова.

Пост доступен в «инстаграме» Анастасии Павлюченковой.

Игроки, прибывшие в Австралию для участия в турнирах, были отправлены на 14-дневный карантин. Australian Open стартует 8 февраля.

29-летняя Павлюченкова — победительница 12 турниров WTA в одиночном разряде, обладательница пяти титулов в парном разряде, трижды становилась финалисткой Кубка Федерации в составе женской сборной России по теннису.

Анастасия Павлюченкова: карантин, к тебе я не готова
«Призовые всё равно урезать придётся». Павлюченкова – о непростом периоде в теннисе
Почему не поехала на US Open и что не понравилось в «пузыре» «Ролан Гаррос».
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021