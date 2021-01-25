Анастасия Павлюченкова: неделя тренировок со мной далась Севастовой нелегко

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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала забавный видеоролик на своей странице в «Инстаграме». Спортсменка показала тренировку представительницы Латвии Анастасии Севастовой, которая сначала бросает ракетку на корт, а после усмешки со стороны Павлюченковой бьёт мячом в её сторону.

«Неделя тренировок со мной далась Анастасии Севастовой нелегко», — подписала видео Павлюченкова.

Пост доступен в «инстаграме» Анастасии Павлюченковой.

Игроки, прибывшие в Австралию для участия в турнирах, были отправлены на 14-дневный карантин. Australian Open стартует 8 февраля.

29-летняя Павлюченкова — победительница 12 турниров WTA в одиночном разряде, обладательница пяти титулов в парном разряде, трижды становилась финалисткой Кубка Федерации в составе женской сборной России по теннису.

Анастасия Павлюченкова: карантин, к тебе я не готова