Анастасия Павлюченкова: неделя тренировок со мной далась Севастовой нелегко

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала забавный видеоролик на своей странице в «Инстаграме». Спортсменка показала тренировку представительницы Латвии Анастасии Севастовой, которая сначала бросает ракетку на корт, а после усмешки со стороны Павлюченковой бьёт мячом в её сторону.
«Неделя тренировок со мной далась Анастасии Севастовой нелегко», — подписала видео Павлюченкова.
Пост доступен в «инстаграме» Анастасии Павлюченковой.
Игроки, прибывшие в Австралию для участия в турнирах, были отправлены на 14-дневный карантин. Australian Open стартует 8 февраля.
29-летняя Павлюченкова — победительница 12 турниров WTA в одиночном разряде, обладательница пяти титулов в парном разряде, трижды становилась финалисткой Кубка Федерации в составе женской сборной России по теннису.
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