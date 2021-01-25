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Джим Курье отреагировал на критику в адрес Новака Джоковича

Джим Курье отреагировал на критику в адрес Новака Джоковича
Теннис / Australian Open 2021 0
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» американец Джим Курье прокомментировал критику австралийцев в адрес первой ракетки мира серба Новака Джоковича. Ранее уроженец Белграда обратился к директору Открытого чемпионата Австралии Крэйгу Тили с предложением улучшить условия пребывания игроков на карантине. Джоковича за это раскритиковали.

«Новак решил постоять за других игроков в Австралии. Он проявил себя лидером, просто публика неправильно это восприняла. Надеюсь, австралийцы дадут ему ещё один шанс объясниться.

Джокович очень чувствителен к мнению публики. Он тратит энергию, чтобы расположить к себе зрителей. За то, чего он достиг на корте, Новак должен быть любимцем болельщиков. Просто он появился в то время, когда болельщики разделились на поклонников Федерера и Надаля", — приводит слова Курье 9news.

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