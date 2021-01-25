Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Организаторы турниров в Санкт-Петербурге рассматривают возможность принять Кубок Хопмана

Организаторы турниров в Санкт-Петербурге рассматривают возможность принять Кубок Хопмана
Теннис 0
Аудио-версия:

Организаторы турниров ATP и WTA в Санкт-Петербурге рассматривают возможность проведения Кубка Хопмана, сообщает «Коммерсантъ».

По данным источника, приём заявок на проведение турнира проводится ITF до 1 марта. Потенциальные организаторы должны назвать планируемые сроки проведения соревнований, город, стадион, количество кортов, предоставить варианты размещения и коммерческий план.

Последний розыгрыш соревнований прошёл с 29 декабря 2018 года по 5 января 2019 года. Участие в турнире приняли команды Швейцарии, Германии, Франции, США, Греции, Испании, Великобритании, Австралии. Победу одержала Швейцария.

Напомним, ITF намерена провести новый розыгрыш Кубка Хопмана в 2022 году. При этом не исключён вариант организации турнира во второй половине 2021 года, если условия будут этому способствовать.

ITF намерена вернуть Кубок Хопмана в 2022 году
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021