Организаторы турниров в Санкт-Петербурге рассматривают возможность принять Кубок Хопмана

Организаторы турниров ATP и WTA в Санкт-Петербурге рассматривают возможность проведения Кубка Хопмана, сообщает «Коммерсантъ».

По данным источника, приём заявок на проведение турнира проводится ITF до 1 марта. Потенциальные организаторы должны назвать планируемые сроки проведения соревнований, город, стадион, количество кортов, предоставить варианты размещения и коммерческий план.

Последний розыгрыш соревнований прошёл с 29 декабря 2018 года по 5 января 2019 года. Участие в турнире приняли команды Швейцарии, Германии, Франции, США, Греции, Испании, Великобритании, Австралии. Победу одержала Швейцария.

Напомним, ITF намерена провести новый розыгрыш Кубка Хопмана в 2022 году. При этом не исключён вариант организации турнира во второй половине 2021 года, если условия будут этому способствовать.