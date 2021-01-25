Надаль — о помощи игрокам на карантине: не у всех есть необходимость об этом рассказывать

Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о жалобах игроков на условия карантина в Мельбурне (Австралия).

«Могу понять претензии игроков и уважаю их. Но где проходит черта? Я вижу это иначе. Здесь, в Аделаиде, условия лучше, чем у большинства игроков в Мельбурне. Но у некоторых теннисистов в Мельбурне большие комнаты, и они могут тренироваться. У других маленькие комнаты, к тому же они не могут видеться с тренером или физиотерапевтом.



Не слышал, чтобы хоть один игрок пожаловался, что его комната больше, чем у других, или что в Аделаиде условия лучше. Недовольны только те, кто находится в невыгодном положении», — приводит слова Надаля ESPN Deportes.

Помимо этого, Надаль высказался о помощи игрокам на карантине: «Кому-то необходимо рассказывать обо всём, что он делает для других, а кто-то делает это более конфиденциально, без необходимости всё обнародовать».

Скорее всего, он намекнул на серба Новака Джоковича, который представил директору Открытого чемпионата Австралии Крэйгу Тили список требований по улучшению условий карантина для игроков, которые находятся в Мельбурне.

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