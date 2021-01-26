Ник Кирьос объяснил свои нападки в адрес Новака Джоковича

Австралийский теннисист Ник Кирьос объяснил, почему неоднократно негативно высказывался о первой ракетке мира сербе Новаке Джоковиче.

«Думаю, очень важно, чтобы игроки несли ответственность, особенно если речь идёт об одном из лидеров нашего вида спорта. Джокович — один из теннисных лидеров. Он практически наш Леброн Джеймс, так как является примером для всех игроков.

Когда он делал некоторые вещи в разгар глобальной пандемии, то выбрал неправильное время. Я знаю, что все допускают ошибки, некоторые из нас сбиваются с пути. Однако важно нести ответственность. Мы являемся коллегами, соревнуемся друг с другом. Никто другой не призывал Джоковича к ответу. Каждый может ошибиться, но ему нужно вернуться на верный путь.

Я не делаю подобных вещей ради внимания СМИ. Просто я вырос на такой морали и стараюсь сделать свой вклад", — цитирует Кирьоса CNN.