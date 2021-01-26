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Джейми Маррей: ситуация с Australian Open расстроила Энди

Джейми Маррей: ситуация с Australian Open расстроила Энди
Теннис / Australian Open 2021 0
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Бывшая первая ракетка мира в парном разряде британец Джейми Маррей оценил ситуацию с братом Энди, который был вынужден сняться с Открытого чемпионата Австралии.

«Энди проделал невероятную работу и дошёл до того этапа, когда чувствует, что он в состоянии выйти и соревноваться с лучшими игроками мира. Конечно, ситуация с Australian Open его расстроила, потому что на этом пути у него случилось так много неприятностей.

В 2020 году он набирал форму и был готов сыграть в Майами, но началась пандемия коронавируса, и весь тур остановился. Он опять был вынужден столкнуться с паузой в несколько месяцев. Это был сложный период для Энди, но сейчас он в хорошем состоянии. Я понимаю это, когда вижу его на тренировках.

Это будет большой год для него. Энди ещё может показывать великолепный теннис. Его теннисные способности никуда не делись. Важно, чтобы его организм справился с нагрузками тура", — цитирует Джейми Маррея BBC.

Энди Маррей снялся с Australian Open
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