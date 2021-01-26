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Джокович сыграет с Синнером, Надаль — с Тимом на выставочном турнире в Аделаиде

Джокович сыграет с Синнером, Надаль — с Тимом на выставочном турнире в Аделаиде
Теннис / Australian Open 2021 0

Стало известно расписание выставочного турнира для топ-игроков, находящихся на карантине в Аделаиде, сообщает журналист Тумайни Карайол в своём «твиттере». Соревнования пройдут 29 января.

Дневная сессия
Новак Джокович (Сербия) — Янник Синнер (Италия).
Серена Уильямс (США) — Наоми Осака (Япония).
Винус Уильямс (США) — Ирина Бегу (Румыния).

Вечерняя сессия
Рафаэль Надаль (Испания) — Доминик Тим (Австрия).
Эшли Барти (Австралия) — Симона Халеп (Румыния).

Открытый чемпионат Австралии пройдёт в Мельбурне с 8 по 21 февраля. Действующими победителями соревнований являются серб Новак Джокович и представительница США Софья Кенин. Все игроки, прибывшие в Австралию для участия в турнирах, были отправлены на карантин.

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