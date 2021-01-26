Надаль — о карантине: мы не можем жаловаться. Во всём мире люди умирают и теряют родных

Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о карантине для игроков перед Открытым чемпионатом Австралии.
«Конечно, нынешняя ситуация отличается от привычной. Но мы хотя бы приехали сюда, у нас есть шанс сыграть на турнирах в Австралии. Весь мир страдает. Мы не можем жаловаться. Мы можем только поблагодарить Федерацию тенниса Австралии и всех австралийцев за то, что приняли нас, потому что нас здесь никто не ждал. Я знаю, что они были на жёстком карантине в течение многих месяцев. Хорошо, что мы вообще можем играть в теннис.
Конечно, это тяжелая ситуация для 72 игроков на жёстком карантине. Она далека от идеальной, я сочувствую им. Но когда мы летели сюда, мы знали, что будут строгие ограничения, потому что Австралия отлично справляется с пандемией. Это, наверное, один из лучших примеров во всём мире. Конечно, жаловаться — это нормально, но стоит чуть шире посмотреть на происходящее в мире. Все видят, как много людей по всему миру умирают, теряют родных без возможности попрощаться. Это происходит в моей стране, с моими близкими. Когда видишь всё это, стоит думать более позитивно», — сказал Надаль в эфире CNN.
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