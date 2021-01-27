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Серена Уильямс: сейчас я играю ради турниров «Большого шлема»

Серена Уильямс: сейчас я играю ради турниров «Большого шлема»
Теннис / Australian Open 2021 0

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс рассказала об отношении к мэйджорам.

«Сейчас я играю ради турниров „Большого шлема“. Я рада, что у меня ещё есть возможность находиться здесь и соревноваться на таком уровне. Australian Open был одним из моих любимых турниров „Большого шлема“ в детстве. У меня так много друзей в Мельбурне, это просто здорово.

Каждый раз, когда я выигрываю мэйджор, это так много значит для меня. Все эти турниры — особенные", — приводит слова Уильямс Ubitennis.

Серена завершила минувший сезон, снявшись с Открытого чемпионата Франции из-за травмы ахиллова сухожилия. В 2020 году 39-летняя американка выиграла один турнир WTA — в Окленде.

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