Серена Уильямс купила во Флориде шикарный дом за $ 8 млн и собирается снести все постройки

Перед самым отъездом на Australian Open – 2021 знаменитая американка Серена Уильямс завершила крупную сделку по продаже своего дома Палм-Бич-Гарденс. Как сообщает издание Mansion Global, многократная чемпионка турниров «Большого шлема» получила за свою виллу с пятью спальнями и пятью ванными комнатами $ 2,775 млн. Особняк в георгианском стиле никогда официально не выставлялся на рынок недвижимости.
Первоначально Серена хотела за свою собственность $ 2,995 млн. Несмотря на то, что американка получила за дом в Палм-Бич-Гарденс чуть меньше, она всё равно не прогадала, поскольку в 2015 году приобрела виллу с участком площадью 1,25 акра (чуть больше 50 соток) за $ 2,5 млн. Этот дом расположен в эксклюзивном закрытом сообществе. Площадь постройки 5600 квадратных футов (около 520 квадратных метров). Дом окружён большим двором, в котором расположен плавательный бассейн.
Серена и её сестра Винус продали в 2019 году ещё один дом в Палм-Бич-Гарденс, принадлежащий им двоим. В 1998 году они приобрели участок площадью 1 акр (чуть более 40 соток) и построили на нём дом площадью 8500 квадратных футов (около 800 квадратных метров), в котором долгое время жили вместе. В доме – 6 спален, в том числе главные люксы для каждой из теннисисток, несколько зон отдыха, домашний кинотеатр, кухня-столовая. А также на территории есть задний двор с бассейном, спа, беседкой и выходом к частному озеру. Два года назад сёстры избавились от этой собственности за $ 2,3 млн.
Предполагалось, что Серена Уильямс намеревалась переехать на запад США, когда в 2017 году вложила $ 6,7 млн в дом в испанском стиле в одном из самых престижных районов Лос-Анджелеса – Беверли-Хиллз. Однако недавно стало известно, что звёздная теннисистка пока не собирается окончательно покидать восточное побережье. Как сообщило издание Realtor, Уильямс оказалась ранее неизвестным покупателем прибрежного поместья в районе Джупитер штата Флорида, приобретённого за $ 8 млн. Как оказалось, в сентябре 2020 года Серена через ООО, зарегистрированное на её имя, приобрела шикарный дом на берегу реки у бейсболиста Ядира Молины из команды «Сент-Луис Кардиналс».
Любопытно, что по данным всё того же издания, этому ООО принадлежит ещё один особняк в престижном районе Пеннок-Пойнт, в котором в настоящее время идёт активное строительство. По всей видимости, Серена предпочитает жить в новых домах. Возможно поэтому уже через месяц после покупки у Молины поместья в Джупитере фирма, принадлежащая Серене, подала уведомление о планах снести все постройки. Сам особняк занимает площадь 10 433 квадратных фута (около 970 квадратных метра), в нём 8 спален и 7 ванных комнат. На территории поместья также расположены гостевой дом, бассейн, теннисный корт, баскетбольная и бейсбольные площадки. Неужели от всего этого Серена теперь хочет избавиться?
Остаётся добавить, что за свою карьеру только на одних призовых Серена Уильямс заработала $ 93 634 967. А по данным «Форбс», за прошлый год американка получила $ 36 млн (призовые – $ 4 млн, рекламные и другие контракты – $ 32 млн).
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