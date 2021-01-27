У Паулы Бадосы обнаружен британский штамм коронавируса

Тест испанской теннисистки Паулы Бадосы на коронавирус показал наличие в её анализах британского штамма коронавируса. Об этом сообщает Marca. Такой же результат дал тест её тренера Хавьера Марти.



В связи с характером заражения карантин теннисистки будет продлён до 3 февраля. Таким образом, у Паулы будет всего четыре дня для подготовки к Открытому чемпионату Австралии, который стартует 8 февраля.



Найденный в конце 2020 года в Великобритании новый штамм коронавируса был назван VOC 202012/01. По данным исследований, он на 50-74 % опаснее, чем вирус SARS-CoV-2, который вызывает заражение COVID-19.

Ранее Бадоса пожаловалось, что на протяжении пяти дней просила предоставить ей спортивный инвентарь для тренировок в условиях карантина. Паула описала изоляцию как «худший опыт в своей карьере» и призналась, что страдает от клаустрофобии.