Курье: не думаю, что «Большая тройка» выиграет все мэйджоры в 2021 году
Экс первая ракетка мира Джим Курье поделился ожиданиями от сезона в мужском теннисе.
«Думаю, в 2021 году выиграть ТБШ сможет кто-то и помимо Джоковича, Надаля и Федерера. Вряд ли „Большая тройка“ заберёт все турниры, однако именно Australian Open точно выиграет кто-то из них.
Главным фаворитом турнира является Джокович — он столько раз поднимал этот трофей над головой и показал прекрасную игру в Мельбурне в 2020 году. Сейчас он отдохнул и готов к победам. Тем более, он готовится к турниру в Аделаиде, где условия значительно лучше тех, что есть в Мельбурне.
Парни из „Большой тройки“ не молодеют, поэтому прорыв в 2021 году будет. Но он случился в ходе сезона, а не в самом его начале», — цитирует Курье Tennis Head.
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