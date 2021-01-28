Курье: не думаю, что «Большая тройка» выиграет все мэйджоры в 2021 году

Экс первая ракетка мира Джим Курье поделился ожиданиями от сезона в мужском теннисе.



«Думаю, в 2021 году выиграть ТБШ сможет кто-то и помимо Джоковича, Надаля и Федерера. Вряд ли „Большая тройка“ заберёт все турниры, однако именно Australian Open точно выиграет кто-то из них.



Главным фаворитом турнира является Джокович — он столько раз поднимал этот трофей над головой и показал прекрасную игру в Мельбурне в 2020 году. Сейчас он отдохнул и готов к победам. Тем более, он готовится к турниру в Аделаиде, где условия значительно лучше тех, что есть в Мельбурне.



Парни из „Большой тройки“ не молодеют, поэтому прорыв в 2021 году будет. Но он случился в ходе сезона, а не в самом его начале», — цитирует Курье Tennis Head.

У Серены, Джоковича и Надаля особые условия карантина. Федерер зря не едет в Австралию? У теннисистов топ-3, а также Серены Уильямс будет облегчённый режим изоляции перед Australian Open. Уже говорят о «нечестной игре».