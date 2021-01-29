С. Уильямс победила Осаку в выставочном матче, Джокович выиграл сет у Синнера

Сегодня, 29 января, в Аделаиде (Австралия) проходит выставочный турнир с участием в топ-игроков. На старте соревнований серб Филип Краинович выиграл сет у итальянца Янника Синнера со счётом 6:3. Затем партию с Янником провёл 17-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович и выиграл её с таким же счётом.
В вечерней сессии состоится матч Рафаэль Надаль (Испания) — Доминик Тим (Австрия).
23-кратная чемпионка мэйджоров американка Серена Уильямс обыграла представительницу Японии Наоми Осаку со счётом 6:2, 2:6, [10:7]. Соперницы провели на корте 57 минут.
Серена дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и взяла 2 гейма на подаче соперницы. На счету Наоми 3 эйса, 5 двойных ошибок и 2 брейка.
В женских соревнованиях сегодня также пройдут игры: Винус Уильямс (США) — Ирина Бегу (Румыния), Эшли Барти (Австралия) — Симона Халеп (Румыния).
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