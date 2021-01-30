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Сафиуллин узнал соперника на турнире ATP в Мельбурне, Хачанов начнёт со 2-го круга

Сафиуллин узнал соперника на турнире ATP в Мельбурне, Хачанов начнёт со 2-го круга
Теннис / ATP 0
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Состоялась жеребьёвка турнира ATP, который стартует в Мельбурне (Австралия) 1 февраля. Бельгиец Давид Гоффен, россиянин Карен Хачанов, представитель Грузии Николоз Басилашвили, польский теннисист Хуберт Хуркач, Александр Бублик из Казахстана, серб Миомир Кецманович, итальянец Янник Синнер и американец Рейлли Опелка начнут турнир со второго круга.

Российский теннисист Роман Сафиуллин сыграет с украинцем Сергеем Стаховским, а победитель этого поединка встретится с Опелкой. Отметим также, что Хачанов во втором круге сыграет с победителем поединка, в котором встретятся словак Норберт Гомбош и представитель Австралии Макс Пёрселл.

Россиянки тоже узнали соперниц по турниру WTA, который стартует в Мельбурне завтра, 31 января. Людмила Самсонова встретится с Цветаной Пиронковой из Болгарии, Варвара Грачёва — с австралийкой Лизетт Кабрерой (WC), Вера Звонарёва — с чешкой Кристиной Плишковой, Анастасия Павлюченкова (11) — с японкой Мисаки Дои.

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Для теннисисток тоже календарь утверждён. 8 февраля Australian Open начнётся для всех.
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