Вавринка, Димитров, Оже-Альяссим и Чорич возглавили сетку второго турнира в Мельбурне

Состоялась жеребьёвка второго турнира ATP, который стартует в Мельбурне (Австралия) 1 февраля. Швейцарец Стэн Вавринка, американец Тейлор Фриц, представитель Хорватии Борна Чорич, Даниэль Эванс из Великобритании, норвежец Каспер Рууд, канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим, француз Уго Умбер и Григор Димитров из Болгарии начнут турнир со 2-го круга.



Напомним, что состоялась также жеребьёвка первого турнира ATP, который стартует также 1 февраля в Мельбурне. Российский теннисист Роман Сафиуллин сыграет с украинцем Сергеем Стаховским, а победитель этого поединка встретится с американцем Рейлли Опелкой. Во втором круге россиянин Карен Хачанов сыграет с победителем поединка, в котором встретятся словак Норберт Гомбош и представитель Австралии Макс Пёрселл.

Сафиуллин узнал соперника на турнире ATP в Мельбурне, Хачанов начнёт со 2-го круга