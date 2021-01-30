Вавринка, Димитров, Оже-Альяссим и Чорич возглавили сетку второго турнира в Мельбурне

Состоялась жеребьёвка второго турнира ATP, который стартует в Мельбурне (Австралия) 1 февраля. Швейцарец Стэн Вавринка, американец Тейлор Фриц, представитель Хорватии Борна Чорич, Даниэль Эванс из Великобритании, норвежец Каспер Рууд, канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим, француз Уго Умбер и Григор Димитров из Болгарии начнут турнир со 2-го круга.
Напомним, что состоялась также жеребьёвка первого турнира ATP, который стартует также 1 февраля в Мельбурне. Российский теннисист Роман Сафиуллин сыграет с украинцем Сергеем Стаховским, а победитель этого поединка встретится с американцем Рейлли Опелкой. Во втором круге россиянин Карен Хачанов сыграет с победителем поединка, в котором встретятся словак Норберт Гомбош и представитель Австралии Макс Пёрселл.
- 30 января 2021
-
21:04
-
20:17
-
18:33
-
17:59
-
15:48
-
13:58
-
09:38
- 29 января 2021
-
23:38
-
20:37
-
16:59
-
15:31
-
14:46
-
14:30
-
13:15
-
12:27
-
11:16
-
10:12
-
09:12
- 28 января 2021
-
23:56
-
21:42
-
20:58
-
18:43
-
17:23
-
17:00
-
16:18
-
15:11
-
13:05
-
12:29
-
11:11
-
10:04
-
00:08
- 27 января 2021
-
22:12
-
21:13
-
19:27
-
18:41