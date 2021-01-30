Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Вавринка, Димитров, Оже-Альяссим и Чорич возглавили сетку второго турнира в Мельбурне

Вавринка, Димитров, Оже-Альяссим и Чорич возглавили сетку второго турнира в Мельбурне
Теннис / ATP 0

Состоялась жеребьёвка второго турнира ATP, который стартует в Мельбурне (Австралия) 1 февраля. Швейцарец Стэн Вавринка, американец Тейлор Фриц, представитель Хорватии Борна Чорич, Даниэль Эванс из Великобритании, норвежец Каспер Рууд, канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим, француз Уго Умбер и Григор Димитров из Болгарии начнут турнир со 2-го круга.

Напомним, что состоялась также жеребьёвка первого турнира ATP, который стартует также 1 февраля в Мельбурне. Российский теннисист Роман Сафиуллин сыграет с украинцем Сергеем Стаховским, а победитель этого поединка встретится с американцем Рейлли Опелкой. Во втором круге россиянин Карен Хачанов сыграет с победителем поединка, в котором встретятся словак Норберт Гомбош и представитель Австралии Макс Пёрселл.

Сафиуллин узнал соперника на турнире ATP в Мельбурне, Хачанов начнёт со 2-го круга
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021