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Грачёва вышла во второй раунд турнира в Мельбурне

Российская теннисистка Варвара Грачёва обыграла австралийку Лизетт Кабреру в матче первого раунда турнира Yarra Valley Classic в Мельбурне со счётом 2:1 (2:6, 6:4, 6:2). Встреча продолжалась 1 час и 54 минуты. Россиянка сделала один эйс и допустила шесть двойных ошибок.

Во втором раунде турнира Грачёва встретится с чешской теннисисткой Маркетой Вондрусовой.

Ранее российская теннисистка Дарья Касаткина, занимающая 71-е место в рейтинге WTA, в 1-м круге турнира Мельбурн-2 обыграла 32-летнюю представительницу Румынии Михаэлу Бузэрнеску. Во 2-м круге турнира Касаткина встретится с Полоной Херцог, победившей Маргариту Гаспарян.

Также 19-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова, занимающая 101-е место в рейтинге WTA, в 1-м круге турнира в двух сетах обыграла 18-летнюю представительницу США Уитни Осуйве – 6:3, 6:0.