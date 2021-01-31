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Гаспарян проиграла в первом раунде турнира в Мельбурне

Гаспарян проиграла в первом раунде турнира в Мельбурне
Теннис / WTA 0
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Российская теннисистка Маргарита Гаспарян проиграла представительнице Словении Полоне Херцог в матче первого круга турнира Gippsland Trophy в Мельбурне (Австралия) со счетом 1:2 (6:2, 3:6, 3:6).

Встреча длилась 1 час и 52 минуты. Российская теннисистка сделала 2 эйса и допустила 6 двойных ошибок.
Во втором круге турнира Херцог сыграет с другой россиянкой Дарьей Касаткиной, обыгравшей 32-летнюю представительницу Румынии Михаэлу Бузэрнеску.

Ранее российская теннисистка Варвара Грачёва обыграла австралийку Лизетт Кабреру в матче первого раунда турнира Yarra Valley Classic со счетом 2:1 (2:6, 6:4, 6:2).

Также 19-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова, занимающая 101-е место в рейтинге WTA, в 1-м круге турнира в двух сетах обыграла 18-летнюю представительницу США Уитни Осуйве – 6:3, 6:0.

Мельбурн-2 (ж). 1-й круг
31 января 2021, воскресенье. 06:20 МСК
Маргарита Гаспарян
Россия
Маргарита Гаспарян
М. Гаспарян
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 3
2 		6 6
         
Полона Херцог
Словения
Полона Херцог
П. Херцог
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