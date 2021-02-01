Россиянин Павел Котов опустился на 59-ю строчку в чемпионской гонке ATP
В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 1 февраля лидерство сохранили австралиец Алекс де Минор и поляк Хуберт Хуркач. Лучший из россиян, Павел Котов, опустился на 59-ю позицию.
Чемпионская гонка ATP. 1 февраля
1 (1). Алекс де Минор (Австралия) — 250.
1 (1). Хуберт Хуркач (Польша) — 250.
3 (3). Себастьян Корда (США) — 250.
4 (3). Александр Бублик (Казахстан) — 150.
5 (5). Артур Риндеркнех (Франция) — 138.
6 (10). Бенжамен Бонзи (Франция) — 110.
7 (6). Кристиан Харрисон (США) — 102.
8 (7). Давид Гоффен (Бельгия) — 90.
8 (7). Кэмерон Норри (Великобритания) — 90.
8 (7). Жереми Шарди (Франция) — 90.
11 (11). Хауме Мунар (Испания) — 80.
...
59 (41). Павел Котов (Россия) — 12...
83 (59). Александр Шевченко (Россия) — 8.
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