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«Пожалуйста, пусть он уйдёт». Остапенко во время матча призывала тренера покинуть трибуны

Латвийская теннисистка Елена Остапенко во время матча первого круга турнира в Мельбурне (Австралия) с итальянкой Сарой Эрнани просил свою мать удалить с трибун тренера Томаса Хогстедта.

«Мама, скажи, пусть он уйдёт. Проигрываю непонятно кому», — сказала Елена после очередного розыгрыша в первом сете. В этот момент рядом с матерью теннисистки находился Хогстедт.

Первый сет в итоге Остапенко проиграла со счётом 4:6. Но в дальнейшем ей удалось перехватить инициативу.

Во второй партии представительница Латвии победила со счётом 6:3, а в третьей — 6:1.

При этом Остапенко продолжала общаться со своей командой. Так, она пожаловалась, что соперница проводит лучший матч в жизни.

Турнир Мельбурн-2 будет проходить в Австралии с 31 января по 6 февраля. Призовой фонд соревнований составит $ 447 тыс.