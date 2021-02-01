Томич рискует не сыграть на Australian Open из-за травмы

Четвертьфиналист Уимблдона-2011 и бывшая 17-я ракетка мира австралиец Бернард Томич снялся с турнира Murray River Open.

Сегодня, 1 февраля, он должен был сыграть с соотечественником Марком Полмансом в первом круге турнира, но выйти на корт ему помешала травма, сообщает ESPN. Характер повреждения Томича не называется. Ранее теннисисту пришлось провести две недели на карантине в Мельбурн-парке (Австралия).

Теперь Томич рискует не сыграть на Australian Open, куда он пробился через квалификацию. Турнир «Большого шлема» стартует в Мельбурне 8 февраля.

В конце декабря 2020 года Томич уже получал травму. Перед началом финального матча турнира UTR Pro Tennis Series в Брисбене (Австралия) он получил повреждение на разминке.