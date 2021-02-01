Томич рискует не сыграть на Australian Open из-за травмы
Четвертьфиналист Уимблдона-2011 и бывшая 17-я ракетка мира австралиец Бернард Томич снялся с турнира Murray River Open.
Сегодня, 1 февраля, он должен был сыграть с соотечественником Марком Полмансом в первом круге турнира, но выйти на корт ему помешала травма, сообщает ESPN. Характер повреждения Томича не называется. Ранее теннисисту пришлось провести две недели на карантине в Мельбурн-парке (Австралия).
Теперь Томич рискует не сыграть на Australian Open, куда он пробился через квалификацию. Турнир «Большого шлема» стартует в Мельбурне 8 февраля.
В конце декабря 2020 года Томич уже получал травму. Перед началом финального матча турнира UTR Pro Tennis Series в Брисбене (Австралия) он получил повреждение на разминке.
Бернард Томич травмировался на разминке перед финалом турнира в Брисбене
Рекомендуем вам
- 1 февраля 2021
-
10:50
-
10:43
-
10:29
-
10:17
-
10:02
-
09:46
-
09:23
-
09:16
-
08:58
-
08:43
-
08:39
-
08:27
-
06:34
-
04:24
-
03:44
-
00:47
-
00:25
- 31 января 2021
-
23:55
-
21:48
-
21:06
-
18:37
-
16:00
-
15:43
-
14:35
-
12:43
-
12:04
-
11:33
-
11:19
-
09:28
-
08:37
-
08:30
-
04:18
-
03:40
-
00:34
- 30 января 2021
-
21:04
Партнерский контент
Рекомендуем вам