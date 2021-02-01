Грачёва за 51 минуту проиграла Вондроушовой в матче второго круга турнира в Мельбурне
Российская теннисистка Варвара Грачёва не смогла выйти в третий круг турнира «Мельбурн-1», который проходит в Австралии. В матче второго круга россиянка уступила Маркете Вондроушовой из Чехии со счётом 4:6, 0:6.
Продолжительность матча составила лишь 51 минуту. 21-я ракетка мира Вондроушова выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Её соперница, занимающая 95-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта.
В третьем круге турнира Вондроушова сыграет с победителем матча Вера Звонарёва (Россия) — Чжан Шуай (Китай).
Призовой фонд соревнований превышает $ 440 тыс. Турнир завершится 6 февраля.
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