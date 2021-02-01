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Грачёва за 51 минуту проиграла Вондроушовой в матче второго круга турнира в Мельбурне

Грачёва за 51 минуту проиграла Вондроушовой в матче второго круга турнира в Мельбурне
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Варвара Грачёва не смогла выйти в третий круг турнира «Мельбурн-1», который проходит в Австралии. В матче второго круга россиянка уступила Маркете Вондроушовой из Чехии со счётом 4:6, 0:6.

Продолжительность матча составила лишь 51 минуту. 21-я ракетка мира Вондроушова выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Её соперница, занимающая 95-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

В третьем круге турнира Вондроушова сыграет с победителем матча Вера Звонарёва (Россия) — Чжан Шуай (Китай).

Призовой фонд соревнований превышает $ 440 тыс. Турнир завершится 6 февраля.

Мельбурн-1 (ж). 2-й круг
01 февраля 2021, понедельник. 09:10 МСК
Маркета Вондроушова
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		0  
         
Варвара Грачёва
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
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