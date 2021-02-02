Надаль из-за проблем со здоровьем отказался выйти на корт в матче ATP Cup

Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил, что отказался от участия в первом матче командного турнира ATP Cup. Он должен был сегодня, 2 февраля, провести матч с австралийцем Алексом де Минором.

«Всем привет, мы вместе с испанской командой и моей командой решили, что я не буду играть первый матч на ATP Cup в Мельбурне из-за болей в нижней части спины. Надеюсь, что я буду лучше себя чувствовать завтра. Но у нас и так сильная команда. Вперёд, Испания!» — написал Надаль в своём «твиттере».

Сборная Испании на ATP Cup попала в группу B. Там соперниками испанцев станут команды Греции и Австралии. В прошлом году испанская сборная дошла до финала турнира, где уступила Сербии со счётом 1-2.

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