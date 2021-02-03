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Сборная Италии первой вышла в полуфинал ATP Cup, Германия обыграла Канаду

Сборная Италии первой вышла в полуфинал ATP Cup, Германия обыграла Канаду
Теннис / ATP 0
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Сборная Италии стала первым полуфиналистом командного турнира ATP Cup. В своём втором матче в Мельбурне итальянцы обыграли команду Франции со счётом 2-1. В первой встрече Фабио Фоньини победил Бенуа Пэра — 6:1, 7:6 (7:2), а затем Маттео Берреттини обыграл Гаэля Монфиса — 6:4, 6:2. В парном матче Симоне Болелли и Андреа Вавассори уступили Николя Маю и Эдуарду Роже-Васслену — 3:6, 4:6.

Сборная Италии, в первом туре обыгравшая команду Австрии, обеспечила себе первое место в группе C.

В группе A сборная Германии обыграла Канаду. Ян-Леннард Штруфф оказался сильнее Милоша Раонича — 7:6 (7:4), 7:6 (7:2), а Александр Зверев одолел Дениса Шаповалова — 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:4). Парная встреча для исхода противостояния значения уже не имеет.

В решающем матче этой группы встретятся команды Германии и Сербии. Канадцы, потерпевшие два поражения, потеряли шансы на выход в полуфинал.

ATP Cup. Группа C
03 февраля 2021, среда. 02:10 МСК
Фабио Фоньини
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
1 		6 2  
         
Бенуа Пэр
Франция
Бенуа Пэр
Б. Пэр
ATP Cup. Группа A
03 февраля 2021, среда. 04:35 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 7 7
7 7 		3 6 4
         
Денис Шаповалов
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
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