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Серена Уильямс вышла в четвертьфинал турнира в Мельбурне

Серена Уильямс вышла в четвертьфинал турнира в Мельбурне
Теннис / WTA 0

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс, посеянная на турнире в Мельбурне (Австралия) под пятым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Болгарии Цветану Пиронкову со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.

Бывшая первая ракетка мира 6 раз подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету Пиронковой 1 эйс и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований Уильямс поспорит с победительницей матча Каролина Плишкова (Чехия, 3) — Даниэль Коллинз (США, 13).

Серена завершила минувший сезон, снявшись с Открытого чемпионата Франции из-за травмы ахиллова сухожилия. В 2020 году 39-летняя американка выиграла один турнир WTA — в Окленде.

Мельбурн-1 (ж). 3-й круг
03 февраля 2021, среда. 10:40 МСК
Цветана Пиронкова
137
Болгария
Цветана Пиронкова
Ц. Пиронкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4  
6 		6  
         
Серена Уильямс
11
США
Серена Уильямс
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