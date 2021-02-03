Серена Уильямс вышла в четвертьфинал турнира в Мельбурне

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс, посеянная на турнире в Мельбурне (Австралия) под пятым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Болгарии Цветану Пиронкову со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.
Бывшая первая ракетка мира 6 раз подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету Пиронковой 1 эйс и ни одного брейка.
За выход в полуфинал соревнований Уильямс поспорит с победительницей матча Каролина Плишкова (Чехия, 3) — Даниэль Коллинз (США, 13).
Серена завершила минувший сезон, снявшись с Открытого чемпионата Франции из-за травмы ахиллова сухожилия. В 2020 году 39-летняя американка выиграла один турнир WTA — в Окленде.
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