«Он просто убил меня». Гоффен впечатлился 17-летним испанцем, которому уступил в 2 сетах
Бельгийский теннисист Давид Гоффен остался впечатлён игрой 17-летнего испанца Карлоса Алкараса Гарфии. 146-я ракетка мира Гарфия в матче второго круга турнира в Мельбурне (Австралия) обыграл Гоффена со счётом 6:3, 6:3. Испанцу потребовалось лишь чуть более 1 часа. Алькарас впервые в карьере победил игрока из топ-100 рейтинга ATP, Гоффен занимает 14-е место.
«Он просто убил меня. Да, могу сказать, что он хорош. Ему было нечего терять. Он впервые пробился на турнир «Большого шлема», ему меньше 18 лет. Он невероятным образом бьёт по мячу. Я не знаю, играет ли он всегда так же, как сегодня, но сегодня он выдал классную игру. Он просто не дал мне ничего сделать», — цитирует Гоффена The West Australian.
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