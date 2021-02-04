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Елена Веснина вернётся на корт на турнире в Дохе

Елена Веснина вернётся на корт на турнире в Дохе
Теннис / WTA 0
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Олимпийская чемпионка российская теннисистка Елена Веснина рассказала, на каких турнирах примет участие после возвращения в тур.

«Много вопросов и вполне логичных, на каком турнире состоится моё возвращение в тур?! Наконец могу с вами поделиться этой новостью и мини-календарём. В связи с непростой ситуацией в мире планировать что-то далеко крайне сложно. Итак, начну сезон с турниров в Дохе и Санкт-Петербурге.

Я продолжаю тренироваться и готовиться к сезону в Сочи.⁣ Спасибо вам, мои дорогие болельщики, друзья, за слова поддержки, вы даже не представляете, как вы меня мотивируете и помогаете не бросить эту затею", — написала Веснина.

Елена также поблагодарила организаторов турниров в Дохе и Санкт-Петербурге за предоставленные уайлд-кард в паре с Верой Звонарёвой. Турнир в Дохе стартует 1 марта, в Санкт-Петербурге — 15-го.

Пост доступен в «инстаграме» Елены Весниной

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