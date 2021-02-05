Андрееску: я здорова и готова играть на Australian Open

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску заявила, что намеревается принять участие в Australian Open. Ранее 20-летняя спортсменка снялась с турнира в Мельбурне (Австралия). Но, как пояснила Андрееску, она просто не захотела рисковать здоровьем.

Чемпионка US Open—2019 в Австралии была помещена на жёсткий карантин, так как она летела на одном самолёте с заразившимся коронавирусом человеком.

«Я снялась с турнира в Мельбурне в основном из-за того, что до этого две недели не тренировалась. Мне не хотелось так рисковать перед важным турниром. Сейчас со мной всё в порядке, я здорова, готова играть.

Я говорила себе, что должна побольше поиграть перед турниром. И, конечно, двухнедельная изоляция мне совсем не помогла. Я могла заниматься фитнесом, работать с ракеткой, но это нельзя сравнить с игрой на корте», — цитирует Андрееску Reuters.