Андрееску: я здорова и готова играть на Australian Open

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску заявила, что намеревается принять участие в Australian Open. Ранее 20-летняя спортсменка снялась с турнира в Мельбурне (Австралия). Но, как пояснила Андрееску, она просто не захотела рисковать здоровьем.
Чемпионка US Open—2019 в Австралии была помещена на жёсткий карантин, так как она летела на одном самолёте с заразившимся коронавирусом человеком.
«Я снялась с турнира в Мельбурне в основном из-за того, что до этого две недели не тренировалась. Мне не хотелось так рисковать перед важным турниром. Сейчас со мной всё в порядке, я здорова, готова играть.
Я говорила себе, что должна побольше поиграть перед турниром. И, конечно, двухнедельная изоляция мне совсем не помогла. Я могла заниматься фитнесом, работать с ракеткой, но это нельзя сравнить с игрой на корте», — цитирует Андрееску Reuters.
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