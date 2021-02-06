Донской и Карацев уступили Кравицу и Штруффу в матче полуфинала ATP Cup

Российские теннисисты Евгений Донской и Александр Карацев потерпели поражение в парном матче полуфинала ATP Cup со сборной Германии. Донской и Карацев уступили немцам Кевину Кравицу и Яну-Ленарду Штруффу. Матч закончился со счётом 3:6, 6:7 (2:7).
Продолжительность матча составила 1 час 15 минут.
Несмотря на это поражение, сборная России вышла в финал ATP Cup. Ранее Даниил Медведев обыграл немца Александра Зверева со счётом 3:6, 6:3, 7:5, а Андрей Рублёв одержал победу в трёх сетах в матче со Штруффом (3:6, 6:1, 6:2).
В финале сборная России сыграет с командой Италии, обыгравшей Испанию.
Кубок ATP проходит во второй раз. В 2020 году сборная России дошла до полуфинала, где уступила команде Сербии. В итоге именно сербы стали победителями соревнований, обыграв в финале испанцев. В 2021 году оба финалиста уже завершили выступления на турнире. Финал состоится завтра, 7 февраля.
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