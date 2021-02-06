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Тарпищев: у Медведева плохой жребий на Australian Open

Тарпищев: у Медведева плохой жребий на Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о жеребьёвке Australian Open. Тарпищев сказал, что россиянину Даниилу Медведеву не повезло со жребием. В первом круге ему предстоит встреча с канадцем Вашеком Поспишилом.

«В Австралии, считаю, у Медведева плохой жребий с Поспишилом. Первые два круга сложные в плане вырабатываемости — личный турнир, форму держать надо две недели. С этой позиции, конечно, первые круги должны быть щадящими. Здесь не повезло, первые круги всегда самые опасные. Надеюсь, тяжёлая игра со Зверевым была на благо матча с Поспишилом. Такое придаёт уверенности в психологическом плане», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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