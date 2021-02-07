Рублёв обыграл Фоньини и вывел Россию вперёд в финальном матче с Италией на ATP Cup

Российский теннисист Андрей Рублёв обыграл итальянца Фабио Фоньини в первом финальном матче турнира ATP Cup. Матч закончился со счётом 6:1, 6:2.

За это время россиянин совершил 9 эйсов, а также реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету Фоньини 2 эйса и 3 двойные ошибки.

Таким образом, сборная России повела в противостоянии с Италией.

Также сегодня, 7 февраля Даниилу Медведеву предстоит провести матч с Маттео Берреттино. Кроме того, запланирован матч в парном разряде Евгений Донской/Аслан Карацев (Россия) — Симоне Болелли/Андреа Вавасорри (Италия).

Кубок ATP проходит уже во второй раз. Напомним, в 2020 году сборная России добралась до полуфинала, где уступила команде Сербии. В итоге именно сербы стали победителями соревнований, обыграв в финале испанцев.