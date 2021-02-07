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Даниэль Эванс впервые в карьере выиграл турнир ATP

Даниэль Эванс впервые в карьере выиграл турнир ATP
Теннис / ATP 0

Британский теннисист Даниэль Эванс впервые в карьере выиграл турнир ATP. В финале соревнований «Мельбурн-2» в Австралии он уверенно обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 18 минут. Эванс дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. На счету его соперника 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк.

В полуфинале Эванс уверенно обыграл (6:2, 6:2) француза Жереми Шарди.

Призовой фонд соревнований превысил $ 320 тыс. В Австралии перед Australian Open проходит серия мужских и женских турниров. Предполагается, что участие в них поможет теннисистам подготовиться к турниру «Большого шлема».

Мельбурн-2 (м). Финал
07 февраля 2021, воскресенье. 07:00 МСК
Даниэль Эванс
33
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		3  
         
Феликс Оже-Альяссим
21
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
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