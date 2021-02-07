Даниэль Эванс впервые в карьере выиграл турнир ATP
Британский теннисист Даниэль Эванс впервые в карьере выиграл турнир ATP. В финале соревнований «Мельбурн-2» в Австралии он уверенно обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.
Продолжительность встречи составила 1 час 18 минут. Эванс дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. На счету его соперника 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк.
В полуфинале Эванс уверенно обыграл (6:2, 6:2) француза Жереми Шарди.
Призовой фонд соревнований превысил $ 320 тыс. В Австралии перед Australian Open проходит серия мужских и женских турниров. Предполагается, что участие в них поможет теннисистам подготовиться к турниру «Большого шлема».
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