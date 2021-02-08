Надаль предположил, что является причиной успешного выступления Джоковича на AO

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поделился мнением, что является причиной успешного выступления сербского теннисиста Новака Джоковича на Открытом чемпионате Австралии.



«Если честно, даже не знаю. Но могу сказать, что он везде играет здорово. С другой стороны, когда на каких-то турнирах победы приходит одна за другой, приходит и уверенность. И потом, когда вновь приезжаешь в это место, становится намного легче», — сказал Надаль на канале Australian Open в YouTube.



Отметим, что у Джоковича 8 побед на Australian Open (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020).



Ранее мнением об успешном выступлении Новака Джоковича на Открытом чемпионате Австралии делился австрийский теннисит Доминик Тим.

Тим поделился мнением, за счёт чего Джокович успешно выступает на Australian Open