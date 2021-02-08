Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Надаль предположил, что является причиной успешного выступления Джоковича на AO

Надаль предположил, что является причиной успешного выступления Джоковича на AO
Теннис / Australian Open 2021 0

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поделился мнением, что является причиной успешного выступления сербского теннисиста Новака Джоковича на Открытом чемпионате Австралии.

«Если честно, даже не знаю. Но могу сказать, что он везде играет здорово. С другой стороны, когда на каких-то турнирах победы приходит одна за другой, приходит и уверенность. И потом, когда вновь приезжаешь в это место, становится намного легче», — сказал Надаль на канале Australian Open в YouTube.

Отметим, что у Джоковича 8 побед на Australian Open (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020).

Ранее мнением об успешном выступлении Новака Джоковича на Открытом чемпионате Австралии делился австрийский теннисит Доминик Тим.

Тим поделился мнением, за счёт чего Джокович успешно выступает на Australian Open
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021