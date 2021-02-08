Роджер Федерер поздравил Тома Брэди, опубликовав фото с его женой

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер поздравил знаменитого квотербека Тома Брэди с седьмой победой в Супербоуле. Бывшая первая ракетка мира опубликовал фото с супругой 43-летнего Тома — знаменитой супермоделью Жизель Бюндхен.

«Жизель, 2 + 5 будет 7. Впечатляющее достижение! Том Брэди, возраст — это лишь число», — написал Федерер.

Пост доступен в «инстаграме» Роджера Федерера

В финальном матче сезона Национальной футбольной лиги «Тампа-Бэй Бакканирс» на своём поле победили действующих чемпионов «Канзас-Сити Чифс» со счётом 31:9. Брэди был признан самым ценным игроком Супербоула.

Федерер пропускает Открытый чемпионат Австралии, который стартовал сегодня, 8 февраля.