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Тим: не думаю, что буду играть и в 39 лет, как это делает Федерер

Тим: не думаю, что буду играть и в 39 лет, как это делает Федерер
Теннис / ATP 0
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Австриец Доминик Тим поделился мнением, как складывается его профессиональная карьера в теннисе.

«Когда я был моложе, мне действительно было сложнее принимать правильные решения на корте и вне его. Было непросто развиваться как игрок, как личность. Потому что теннис жесток. Неделя за неделей нужно соревноваться. Нужно много перемещаться по миру. Остаётся совсем немного времени. Но всё приходит с годами, и прямо сейчас я очень доволен тем, как у меня всё складывается.

Я провёл действительно отличные годы. Моя карьера сложилась намного лучше, чем я вообще мог ожидать. Сейчас я думаю, что у меня есть ещё пять, может, шесть или семь прекрасных лет впереди. По крайней мере я надеюсь на это. Но не думаю, что продолжу играть и в 39 лет, как это делает Роджер», — приводит слова Тима The Guardian.

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