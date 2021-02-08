Зверев одержал волевую победу в матче с Гироном в первом круге Australian Open

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии. Седьмая ракетка мира в матче первого круга обыграл американца Маркоса Гирона со счётом 6:7 (8:10), 7:6 (7:5), 6:3, 6:2.

Продолжительность матча составила 2 часа 44 минуты. Зверев выполнил 16 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 15. Его соперник, занимающий 73-е место в рейтинге ATP, шесть раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.

Следующим соперником Зверева станет победитель матча Таро Дэниэл (Япония) — Максим Кресси (США).

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им вообще запрещалось покидать гостиничные номера.