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Зверев одержал волевую победу в матче с Гироном в первом круге Australian Open

Зверев одержал волевую победу в матче с Гироном в первом круге Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0
Аудио-версия:

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии. Седьмая ракетка мира в матче первого круга обыграл американца Маркоса Гирона со счётом 6:7 (8:10), 7:6 (7:5), 6:3, 6:2.

Продолжительность матча составила 2 часа 44 минуты. Зверев выполнил 16 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 15. Его соперник, занимающий 73-е место в рейтинге ATP, шесть раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.

Следующим соперником Зверева станет победитель матча Таро Дэниэл (Япония) — Максим Кресси (США).

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им вообще запрещалось покидать гостиничные номера.

Australian Open (м). 1-й круг
08 февраля 2021, понедельник. 06:45 МСК
Маркос Гирон
США
Маркос Гирон
М. Гирон
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
7 10 		6 5 3 2  
6 8 		7 7 6 6  
             
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
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