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Грачёва на тай-брейке обыграла Блинкову и вышла во второй круг Australian Open

Грачёва на тай-брейке обыграла Блинкову и вышла во второй круг Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0
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Российская теннисистка Варвара Грачёва вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии. На старте турнира Грачёва обыграла соотечественницу Анну Блинкову. Матч завершился со счётом 6:1, 3:6, 7:6 (10:7).

95-я ракетка мира Грачёва выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 25. Её соперница, занимающая 61-е место в рейтинге WTA, три раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Грачёва встретится с соотечественницей Вероникой Кудерметовой, которая на старте турнира обыграла украинку Марту Костюк со счётом 6:2, 7:6.

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.

Australian Open (ж). 1-й круг
08 февраля 2021, понедельник. 09:00 МСК
Варвара Грачёва
97
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 7 10
1 		6 6 7
         
Анна Блинкова
63
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
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