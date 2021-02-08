Грачёва на тай-брейке обыграла Блинкову и вышла во второй круг Australian Open

Российская теннисистка Варвара Грачёва вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии. На старте турнира Грачёва обыграла соотечественницу Анну Блинкову. Матч завершился со счётом 6:1, 3:6, 7:6 (10:7).

95-я ракетка мира Грачёва выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 25. Её соперница, занимающая 61-е место в рейтинге WTA, три раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Грачёва встретится с соотечественницей Вероникой Кудерметовой, которая на старте турнира обыграла украинку Марту Костюк со счётом 6:2, 7:6.

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.