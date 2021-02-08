Ник Кирьос — члену своей команды: скажи подруге, чтобы убиралась из моего бокса

Австралийский теннисист Ник Кирьос в начале матча первого круга Australian Open с португальцем Фредерико Феррейрой Силвой выразил недовольство поведением членов своей команды, находившихся в боксе, сообщает Eurosport. После упущенного брейк-пойнта в третьем гейме Ник обратился к кому-то из команды со словами: «Скажи своей подруге, чтобы она убиралась из моего бокса».

В итоге австралиец одержал победу со счётом 6:4, 6:4, 6:4. За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2021 года Кирьос поспорит с представителем Франции Уго Умбером, посеянным под 29-м номером.

Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира серб Новак Джокович. Соревнования в Мельбурне завершатся 21 февраля.