Джокович — о Кирьосе: вне корта я его не очень уважаю

Первая ракетка мира Новак Джокович поделился мнением об австралийце Нике Кирьосе.

«Уважаю его за теннис, в который он играет. Думаю, он очень талантливый парень. Он уже доказал, что может побеждать любого игрока в мире. Вне корта, если честно, я его не очень уважаю. На этом закрою тему. Мне нечего сказать о нём, его высказываниях обо мне и чём-то ещё, что он пытается сделать», — приводит слова Джоковича The Age.

Напомним, Кирьос не раз критически высказывался в адрес Джоковича и других спортсменов.

Завтра, 8 февраля, стартует первый турнир «Большого шлема» в сезоне-2021 — Открытый чемпионат Австралии. Соперником Джоковича в первом круге стал француз Жереми Шарди, оппонентом Кирьоса — Фредерико-Феррейра Силва (Португалия).

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