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Джокович отреагировал на выход во второй круг Australian Open

Джокович отреагировал на выход во второй круг Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал выход во второй круг Australian Open. На старте турнира первая ракетка мира победил француза Жереми Шарди. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:1, 6:2. Матч проходил на центральном корте на арене «Род Лэйвер».

«У меня уже устойчивая любовная связь с ареной «Рода Лэйвера». Надеюсь, что у меня в этом году будет ещё много отличных матчей с подобным уровнем игры. Конечно, я хотел успешно стартовать, ведь это был первый матч. Я испытываю особые чувства, вернувшись на этот корт. Это самый удачный корт в моей карьере.

Выходя на него, я вновь переживаю лучшие моменты», — цитирует Джоковича пресс-служба турнира.
В матче второго круга Джокович сыграет с Фрэнсисом Тиафо из США. Он обыграл Стефано Травалью из Италии со счётом 7:6, 6:2, 6:2.

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