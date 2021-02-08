Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Бенуа Пэр: этот Australian Open — дрянь! Это просто стыд

Бенуа Пэр: этот Australian Open — дрянь! Это просто стыд
Теннис / Australian Open 2021 0
Аудио-версия:

Французский теннисист Бенуа Пэр эмоционально отреагировал на поражение в матче первого круга Australian Open. Пэр на старте турнира уступил белорусу Егору Герасимову. Француз дал понять, что из-за жёсткого карантина в Австралии не смог нормально подготовиться к турниру. Матч завершился со счётом 2:6, 6:2, 6:7 (5:7), 5:7.

«Этот турнир — дрянь. Всё, что здесь произошло, просто стыдно.

Я хорошо играл, доволен своим настроем и уровнем. Надеюсь, что не сильно повредил локоть. Но я разочарован турниром и тем, как его организовали.

Заразившиеся были и на рейсе в Аделаиду, но там пассажиром дали возможность сдать кровь и так далее. А нас сразу отправили на карантин. Правила должны быть одинаковыми для всех. Я не понимаю, почему с нами поступили нечестно. Смазанная подготовка, смазанные матчи. Я считаю это скандалом. Я мог бы выиграть сегодняшний матч, если бы провёл на несколько тренировок больше, если бы у меня была нормальная подготовка», — цитирует Пэра Equipe.

Australian Open (м). 1-й круг
08 февраля 2021, понедельник. 07:20 МСК
Бенуа Пэр
29
Франция
Бенуа Пэр
Б. Пэр
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 5 5  
6 		2 7 7 7  
             
Егор Герасимов
79
Беларусь
Егор Герасимов
Е. Герасимов
Посадили на 14 суток! Кузнецова, Азаренко и ещё 45 теннисистов попали на жёсткий карантин
На двух рейсах с игроками, которые прилетели в Мельбурн для участия в Australian Open, оказались заражённые пассажиры.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021