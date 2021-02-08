Бенуа Пэр: этот Australian Open — дрянь! Это просто стыд

Французский теннисист Бенуа Пэр эмоционально отреагировал на поражение в матче первого круга Australian Open. Пэр на старте турнира уступил белорусу Егору Герасимову. Француз дал понять, что из-за жёсткого карантина в Австралии не смог нормально подготовиться к турниру. Матч завершился со счётом 2:6, 6:2, 6:7 (5:7), 5:7.

«Этот турнир — дрянь. Всё, что здесь произошло, просто стыдно.

Я хорошо играл, доволен своим настроем и уровнем. Надеюсь, что не сильно повредил локоть. Но я разочарован турниром и тем, как его организовали.

Заразившиеся были и на рейсе в Аделаиду, но там пассажиром дали возможность сдать кровь и так далее. А нас сразу отправили на карантин. Правила должны быть одинаковыми для всех. Я не понимаю, почему с нами поступили нечестно. Смазанная подготовка, смазанные матчи. Я считаю это скандалом. Я мог бы выиграть сегодняшний матч, если бы провёл на несколько тренировок больше, если бы у меня была нормальная подготовка», — цитирует Пэра Equipe.