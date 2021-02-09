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Рублёв: немного нервничал, ведь матч был первым на турнирах «Большого шлема» в этом году

Рублёв: немного нервничал, ведь матч был первым на турнирах «Большого шлема» в этом году
Теннис / Australian Open 2021 0
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Российский теннисист Андрей Рублёв поделился эмоциями от выхода во второй круг Открытого чемпионата Австралии. В матче первого круга Рублёв обыграл представителя Германии Янника Ханфмана со счётом 6:3, 6:3, 6:4. Россиянин признался, что ему помогло успешное выступление на командном турнире ATP Cup, который проходил перед Australian Open в Мельбурне (Австралия).

«Я немного нервничал, ведь этот матч был первым на турнирах «Большого шлема» в этом году. Поэтому я начал немного осторожно, но в середине первого сета я уже контролировал матч. Благодаря ATP Cup я быстро адаптировался к корту. Поэтому я чувствую себя здесь очень хорошо», — цитирует Рублёва Reuters.

Во втором круге турнира Рублёв встретится с бразильцем Тьяго Монтейро, обыгравшим представителя Словакии Андрея Мартина.

Рублёв в трёх сетах обыграл Ханфмана в первом круге Australian Open
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