Рублёв: немного нервничал, ведь матч был первым на турнирах «Большого шлема» в этом году

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился эмоциями от выхода во второй круг Открытого чемпионата Австралии. В матче первого круга Рублёв обыграл представителя Германии Янника Ханфмана со счётом 6:3, 6:3, 6:4. Россиянин признался, что ему помогло успешное выступление на командном турнире ATP Cup, который проходил перед Australian Open в Мельбурне (Австралия).

«Я немного нервничал, ведь этот матч был первым на турнирах «Большого шлема» в этом году. Поэтому я начал немного осторожно, но в середине первого сета я уже контролировал матч. Благодаря ATP Cup я быстро адаптировался к корту. Поэтому я чувствую себя здесь очень хорошо», — цитирует Рублёва Reuters.

Во втором круге турнира Рублёв встретится с бразильцем Тьяго Монтейро, обыгравшим представителя Словакии Андрея Мартина.