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Путинцева во время победного матча со Стивенс жёстко обругала своего тренера

Путинцева во время победного матча со Стивенс жёстко обругала своего тренера
Теннис / Australian Open 2021 0
Аудио-версия:

Представительница Казахстана Юлия Путинцева во время матча первого круга Australian Open с американкой Слоан Стивенс поругалась с собственным тренером. Путинцева вышла во второй круг, обыграв Стивенс со счётом 4:6, 6:2, 6:3.

«Ты ****** (ничего) не делаешь. Кусок ****** (нечистот). Молодец, ***** (блин), продолжай так же», — заорала Путинцева на своего тренера.

Теннисистка из Казахстана была недовольна тем, что тренер недостаточно поддерживал её.

В матче второго круга турнира «Большого шлема» 28-я ракетка мира Путинцева встретится с бельгийкой Элисон Ван Эйтванк.

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.

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