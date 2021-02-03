Остапенко нецензурно обругала систему Hawk-Eye во время матча со Свитолиной

Латвийская теннисистка Елена Остапенко устроила очередную эмоциональную сцену на турнире в Мельбурне (Австралия). Остапенко в матче третьего круга уступила украинке Элине Свитолиной со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 2:6.

Елена была недовольна работой системы Hawk-Eye, фиксирующей попадание мяча в корт. При счёте 7:6, 3:5 на подаче Свитолиной Остапенко пробила под заднюю линию, но мяч не попал в корт. После этого представительница Латвии в нецензурных выражениях на русском языке охарактеризовала работу системы, а также назвала её «дебилом». После того, как на сетболе Свитолиной Остапенко пробила в аут, она закричала: «Нет, это просто невозможно! Система не видит ни одного мяча».

На турнире в Мельбурне Остапенко уже устраивала эмоциональные сцены. В матче первого круга с итальянкой Сарой Эрнани она просила, чтобы с трибун ушёл её тренер Томас Хогстед. А в матче второго круга с Данкой Ковинич из Македонии Остапенко заявила, что отказывается играть.

«Пожалуйста, пусть он уйдёт». Остапенко во время матча призывала тренера покинуть трибуны

«Я отказываюсь играть, я не хочу». Остапенко устроила сцену в матче с Ковинич