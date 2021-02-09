Медведев: после матча Поспишил сказал, что недавно повредил спину

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу (6:2, 6:2, 6:4) над канадцем Вашеком Поспишилом в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии.

«100 процентов есть вещи, которые я бы мог сделать лучше, но, с другой стороны, этого было достаточно для победы в трёх сетах, при этом довольно легко. Мы в принципе нормально общаемся с Вашеком, я знал, что он был на закрытом карантине. После матча он сказал, что после того, как вышел из карантина и начал играть на счёт, повредил спину. Было видно во время матча, что он не готов на сто процентов, потому что играть он может очень хорошо. Рад, что победил легко.



Я не могу сказать, что сегодня очень доволен игрой. Не знаю, как правильно это описать, потому что люди могут не понять. Не чувствовал корт, не было такого ощущения, что я хочу сыграть метр от линии. Я могу туда попасть, соответственно, старался в каком-то смысле брать больше дистанции. В длинных розыгрышах я конкретно не чувствовал, что могу 20 ударов без ошибок стопроцентно попасть. Были какие-то ошибки, но этого хватило для победы», — приводит слова Медведева Eurosport.ru.