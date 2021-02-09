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Звонарёва, Кудерметова и другие россиянки узнали соперниц в парном разряде Australian Open

Звонарёва, Кудерметова и другие россиянки узнали соперниц в парном разряде Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0
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Российские теннисистки узнали соперниц в парном разряде Открытого чемпионата Австралии. Матчи первого круга стартуют завтра, 10 февраля.

Действующие чемпионки US Open россиянка Вера Звонарёва и немка Лаура Зигемунд встретятся с получившими уайлд-кард австралийками Кимберли Биррелл и Джейми Форлис. Соперницами Анны Блинковой и Вероники Кудерметовой станут Бернарда Пера (США) и Розали ван дер Хук (Нидерланды).

Теннис. Australian Open. Парный разряд. Женщины.
Первый круг

Вера Звонарёва (Россия)/Лаура Зигемунд (Германия) — Кимберли Биррелл/Джейми Форлис (обе — Австралия)
Анна Блинкова/Вероника Кудерметова (обе — Россия) — Бернарда Пера (США)/Розали ван дер Хук (Нидерланды)
Анастасия Павлюченкова (Россия)/Анастасия Севастова (Латвия) — Сюй ИфаньЯн/Чжаосюань (обе — Китай)
Анна Калинская (Россия)/Виктория Кужмова (Словакия) — Зарина Дияс/Юлия Путинцева (обе — Казахстан)
Екатерина Александрова/Яна Сизикова (обе — Россия) — Люция Градецка/Кристина Плишкова (обе — Чехия)

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