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Потапова вышла в третий круг Australian Open и может сыграть с Сереной Уильямс

Потапова вышла в третий круг Australian Open и может сыграть с Сереной Уильямс
Теннис / Australian Open 2021 0
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Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии. На стадии 1\32 финала она обыграла представительницу Венгрии Тимя Бабош со счётом 6:2, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 18 минут. За это время россиянка совершила 2 эйса, сделала 3 двойные ошибки, а также реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету Бабош 2 подачи навылет 3 двойные ошибки, а также 1 реализованный брейк-пойнт.

В следующем круге Потапова сыграет с победителем пары Нина Стоянович (Сербия) – Серена Уильямс (США).

Открытый чемпионат Австралии проходит с 8 по 22 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 61 млн. Действующей победительницей турнира является американка Софья Кенин, которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла испанку Гарбинье Мугурусу.

Australian Open (ж). 2-й круг
10 февраля 2021, среда. 03:10 МСК
Анастасия Потапова
101
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Тимя Бабош
114
Венгрия
Тимя Бабош
Т. Бабош
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