Потапова вышла в третий круг Australian Open и может сыграть с Сереной Уильямс

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии. На стадии 1\32 финала она обыграла представительницу Венгрии Тимя Бабош со счётом 6:2, 6:4.
Продолжительность встречи составила 1 час 18 минут. За это время россиянка совершила 2 эйса, сделала 3 двойные ошибки, а также реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету Бабош 2 подачи навылет 3 двойные ошибки, а также 1 реализованный брейк-пойнт.
В следующем круге Потапова сыграет с победителем пары Нина Стоянович (Сербия) – Серена Уильямс (США).
Открытый чемпионат Австралии проходит с 8 по 22 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 61 млн. Действующей победительницей турнира является американка Софья Кенин, которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла испанку Гарбинье Мугурусу.
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