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Самсонова уступила Мугурусе во 2-м круге Australian Open 2021

Самсонова уступила Мугурусе во 2-м круге Australian Open 2021
Теннис / Australian Open 2021 0
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22-летняя российская теннисистка Людмила Самсонова во втором круге престижного турнира Australian Open 2021 уступила представительнице Испании Гарбинье Мугурусе – 3:6, 1:6. Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты.

На счету Самсоновой в этой игре 7 подач навылет, 3 двойные ошибки и ни одной попытки реализации брейк-пойнта (0%). У её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнтов из 7 (57%). По невынужденным ошибкам впереди Самсонова – 33:14, как и по активно выигранным очкам 15:8.

В третьем круге 14-я ракетка рейтинга WTA Гарбинье Мугуруса встретится с представительницей Казахстана Зариной Дияс (83-е место рейтинга WTA).

Напомним, что Australian Open 2021 проходит в Мельбурне (Австралия) с 8 по 22 февраля. Призовой фонд турнира — $ 61,1 млн. Действующей победительницей является американка Софья Кенин.

Australian Open (ж). 2-й круг
10 февраля 2021, среда. 06:40 МСК
Гарбинье Мугуруса
14
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		1  
         
Людмила Самсонова
130
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
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