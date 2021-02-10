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С. Уильямс сыграет с Потаповой в 3-м круге AO. Квитова, Андрееску и Рыбакина выбыли

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 10-м номером, вышла в третий круг, разгромив представительницу Сербии Нину Стоянович со счётом 6:3, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут.

Бывшая первая ракетка мира 6 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету Стоянович 1 эйс, 4 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвёртый круг стартового турнира «Большого шлема» 2021 года Уильямс поспорит с россиянкой Анастасией Потаповой.

Australian Open. Женщины. Второй круг

Сорана Кырстя (Румыния) — Петра Квитова (Чехия, 9) — 6:4, 1:6, 6:1.

Се Шувэй (Китайский Тайбэй) — Бьянка Андрееску (Канада, 8) — 6:3, 6:2.

Фиона Ферро (Франция) — Елена Рыбакина (Казахстан, 17) — 6:4, 6:4.