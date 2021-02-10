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С. Уильямс сыграет с Потаповой в 3-м круге AO. Квитова, Андрееску и Рыбакина выбыли

С. Уильямс сыграет с Потаповой в 3-м круге AO. Квитова, Андрееску и Рыбакина выбыли
Теннис / Australian Open 2021 0
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23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 10-м номером, вышла в третий круг, разгромив представительницу Сербии Нину Стоянович со счётом 6:3, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут.

Бывшая первая ракетка мира 6 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету Стоянович 1 эйс, 4 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвёртый круг стартового турнира «Большого шлема» 2021 года Уильямс поспорит с россиянкой Анастасией Потаповой.

Australian Open. Женщины. Второй круг
Сорана Кырстя (Румыния) — Петра Квитова (Чехия, 9) — 6:4, 1:6, 6:1.
Се Шувэй (Китайский Тайбэй) — Бьянка Андрееску (Канада, 8) — 6:3, 6:2.
Фиона Ферро (Франция) — Елена Рыбакина (Казахстан, 17) — 6:4, 6:4.

Australian Open (ж). 2-й круг
10 февраля 2021, среда. 05:10 МСК
Нина Стоянович
99
Сербия
Нина Стоянович
Н. Стоянович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		0  
6 		6  
         
Серена Уильямс
11
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
Australian Open (ж). 2-й круг
10 февраля 2021, среда. 05:05 МСК
Сорана Кырстя
68
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 6
4 		6 1
         
Петра Квитова
8
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
Australian Open (ж). 2-й круг
10 февраля 2021, среда. 03:15 МСК
Бьянка Андрееску
9
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Се Шувэй
71
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
С. Шувэй
Australian Open (ж). 2-й круг
10 февраля 2021, среда. 06:30 МСК
Фиона Ферро
46
Франция
Фиона Ферро
Ф. Ферро
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Елена Рыбакина
21
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
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