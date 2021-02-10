Американский теннисист, вылетевший в 1-м раунде Australian Open, назвал турнир посмешищем

Двукратный четвертьфиналист Australian Open Теннис Сандгрен раскритиковал организацию турнира «Большого шлема». Американец считает несправедливым то, что некоторые игроки могли тренироваться перед началом чемпионата, а другие были вынуждены изолироваться на две недели из-за жёсткого карантина.
«Не знаю, можно ли назвать весь турнир посмешищем. Для меня он вполне может быть таким. Я никогда не выходил на корт на турнирах «Большого шлема», зная, что, вероятно, не смогу выиграть. Здесь я был физически не в форме, чтобы играть с моим противником. Я не смог контролировать ситуацию, так же как и ещё 75 игроков, которые находятся в одной лодке. Это огромное количество очень хороших игроков. Не сказал бы, что весь турнир — это посмешище, но для некоторых игроков хорошее выступление здесь стало невозможным», — приводит слова Сандгрена NDTV.
Сандгрен проиграл в первом раунде Australian Open австралийцу Алексу де Минору со счётом 5:7, 1:6, 1:6.
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