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Винус Уильямс взяла лишь один гейм в матче с Эррани на Australian Open

Американская теннисистка Винус Уильямс не смогла выйти в третий круг Australian Open. Титулованная американка в матче второго круга потерпела разгромное поражение, уступив итальянке Саре Эррани. Встреча закончилась со счётом 1:6, 0:6.

Продолжительность матча составила 1 час 15 минут. 81-я ракетка мира Уильямс выполнила два эйса, допустила четыре двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта. Эррани, занимающая 134-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 13.

В третьем круге Australian Open Эррани встретится с Сэ Шувэй из Китайского Тайбея.

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им вообще запрещалось покидать гостиничные номера.